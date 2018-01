Leitor enfrenta dificuldade para conseguir seguro-desemprego

Raul Serra relata que não consegue receber o seguro-desemprego. Ele entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, mas o banco informou que a responsabilidade é do Ministério do trabalho.

Reclamação de Raul Serra: “Estou enfrentando sérios problemas para receber o seguro-desemprego. Em resumo, a Caixa Econômica não assume o problema que me causou e joga a responsabilidade para o Ministério do Trabalho que consequentemente não se responsabiliza.”

Resposta da Caixa Econômica Federal: “A Caixa Econômica Federal informa que o procedimento de contestação de saque é realizado no âmbito do Ministério do Trabalho. Em relação ao processo citado, a Caixa esclarece que ainda não recebeu encaminhamento do Ministério do Trabalho para análise.”

