Leitor tem dificuldade para conseguir reembolso do talão de Zona Azul

O leitor João Quartim Barbosa foi à Prefeitura Regional da Lapa, na zona oeste de São Paulo, para solicitar o reembolso do talão de Zona Azul em papel. Ele diz que foi informado que deveria preencher um formulário, porém a unidade não tinha o documento naquele momento. Na Prefeitura Regional da Vila Mariana, na zona sul, enfrentou a mesma dificuldade.

Em resposta ao Estado, a São Paulo Transporte (SPTrans) informa que a solicitação foi atendida.

Reclamação de João Quartim Barbosa: “Fui à Prefeitura Regional da Lapa para pedir o reembolso do meu talão e não consegui realizar o pedido. Também estive na Prefeitura Regional da Vila Mariana, onde fui muito bem atendido, porém não encontrei o formulário que deve ser preenchido apesar de existir um banner com a informação de que você poderia solicitar o reembolso. Ninguém em nenhum momento me informou nada, só disseram que não possuem os tais formulários”.

Resposta da SPTrans: “Informamos ao leitor João Quartim Barbosa que a descentralização das trocas e o reembolso dos talões e folhas de Zona Azul em papel foram iniciados em 30 de janeiro de 2017, em todas as Prefeituras Regionais. Na Prefeitura Regional da Lapa, foram disponibilizados 150 envelopes e formulários para o reembolso entre janeiro e fevereiro. O controle deve ser feito por meio de protocolo, sempre conferido pelo munícipe, além de envelope com fita autocolante, para a preservação dos talões e das folhas entregues que passarão por perícia para verificação de autenticidade”.