Leitor enfrenta dificuldade para concluir pagamento de compra pela internet

Alberto Perazzo comprou um celular de presente para a filha pelo site das Casas Bahia. O consumidor reforça que a compra foi concluída e o boleto foi gerado. No entanto, ao fazer o pagamento pelo internet banking da Caixa Econômica Federal, a senha da conta foi bloqueada e foi feito estorno do pagamento.

Reclamação de Alberto Perazzo: “Entrei no site das Casas Bahia para adquirir um Iphone para a minha filha com pagamento em boleto. Finalizei a compra, o boleto foi gerado e o pagamento efetuado no site pelo internet banking da Caixa Econômica Federal. O pagamento foi acolhido pelo banco, porém, o banco, sem minha autorização bloqueou minha senha e estornou o pagamento do boleto.”

Resposta das Casas Bahia: “Em atenção à resolução deste caso, informamos que a compra foi cancelada por divergências entre o cliente e o banco.”

