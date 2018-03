Leitor enfrenta dificuldade para cancelar assinatura de TV

No dia 9 de fevereiro, Joaquim Ferreira entrou em contato com a Net para solicitar o cancelamento de sua assinatura de TV. Depois de ficar mais de 30 minutos na linha, a atendente disse que o sistema estava instável e demorou para finalizar a solicitação. O cliente ficou de ligar para agendar a retirada dos equipamentos, mas descobriu que o cancelamento não havia sido feito.

Reclamação de Joaquim Ferreira: “No dia 9 de fevereiro, liguei para a Net para pedir o cancelamento da minha assinatura de TV. Fiquei mais de 30 minutos na linha. Neste período, a atendente tentou de todas as maneiras me convencer a desistir. Alegou ainda instabilidade no sistema para justificar a demora. Por fim, pediu para eu ligar novamente e marcar a retirada dos aparelhos. Quando eu retornei, descobri que o cancelamento não havia sido feito.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do Sr. Joaquim Ferreira de Souza Junior, a NET informa que entrou em contato com o cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.