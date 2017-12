Leitor reclama de atraso na entrega de produto do Magazine Luiza

A compra de um guarda-roupa se tornou uma dor de cabeça para o leitor Carlos Henrique, que adquiriu diversos produtos em lojas distintas no dia 23 de maio. Todas as entregas foram realizadas, menos a da mobília, feita por meio do site do Magazine Luiza.

Entre uma desculpa e outra, o atendimento da loja chegou até mesmo a dizer que não sabia onde o produto estava. Procurada pela reportagem do Estadão, na sexta-feira, 3, a empresa se comprometeu a apurar a situação do leitor e realizou a entrega no sábado, 4.

Reclamação do leitor: “Comprei um guarda-roupa no site do Magazine Luiza e estou tendo diversos problemas com a entrega do produto. Primeiro, a loja me informou que tentou entregar o produto na sexta-feira, 27 de maio, o que não aconteceu. Depois, me informaram que, na verdade, tiveram dificuldade em encontrar o endereço, o que também não é verdade, pois compro diversos produtos pela internet e nunca tive problemas. Conversei com uma atendente da loja e ela me informou que não sabia onde estava o produto, mas que certamente seria entregue até o dia 2 de junho, e isso não aconteceu. Peço ajuda para que finalmente possam entregar o produto e parar de inventar desculpas.”

Resposta da empresa: “Em atenção à reclamação do cliente Carlos Henrique, o Magazine Luiza informa que o atendimento foi finalizado com a entrega de seu pedido em 4/6. A empresa pede desculpas e ressalta que está em constante busca para que situações semelhantes não voltem a ocorrer, pois o objetivo principal da empresa é proporcionar a satisfação de seus consumidores.”

Comentário do leitor: “O grande problema que enfrentei com a loja foi a falta de organização e falta de transparência. Eles não souberam me informar quando seria entregue, estouraram o prazo inicial que era dia 2, quinta-feira, e me disseram que não entregaram anteriormente pois não haviam encontrado o local, o que não é verdade, pois diversas outras lojas que me entregaram produtos anteriormente conseguiram entregar na primeira tentativa. Além disso, como não encontraram se não tentaram entregar?”

