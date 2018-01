Leitor critica demora para conseguir Certidão de Tempo de Contribuição

Cláudio Aparecido Meneghetti deu entrada ao pedido de revisão de uma Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em novembro do ano passado em uma agência de São José do Rio Preto. Depois de 120 dias, o leitor fez uma queixa à Ouvidoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas não obteve resposta.

Reclamação de Cláudio Aparecido Meneghetti: “Em 1º de novembro de 2016, dei entrada a um pedido de revisão de uma certidão por tempo de serviço na agência do INSS da Rua Del Pinto de Toledo, em São José do Rio Preto. 120 dias depois, em 25 de janeiro, fiz uma queixa à ouvidoria do INSS quanto à demora da emissão da referida certidão. Até agora, não consegui nem a certidão e tampouco qualquer solução para o meu caso por parte da referida ouvidoria.”

Resposta do INSS de São Paulo: “A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do senhor Cláudio Aparecido Meneghetti foi revisada e pode ser retirada por ele na Agência da Previdência Social de São José do Rio Preto.”

