Leitor critica atendimento de empresa de telefonia

Alex Santos relata que o celular Moto G4 Plus apresenta vícios ocultos. Segundo o consumidor, o aparelho apresenta falhas no sinal do GPS, bateria com rápido esgotamento, toque fantasma, entre outros problemas. Ele foi até uma assistência técnica, mas ressalta que não pode ficar muito tempo sem o aparelho que utiliza para trabalhar.

Reclamação de Alex Santos: “Possuo um aparelho com diversos vícios de fabricação. Entre eles, a tela fica marcada permanentemente com imagens fixas, toque fantasma, falhas no sinal do GPS, bateria com rápido esgotamento e superaquecimento do aparelho. Todos estes vícios são apresentados em diversos aparelhos e afetam milhares de usuários, inclusive eu, fazendo com que sofra com o aparelho neste estado. Fui orientado pela Motorola a comparecer em uma assistência, porém o fato de ficar sem o aparelho até o reparo é completamente inviável para mim, que o utilizo para trabalho.”

Resposta da Motorola: “A Motorola lamenta o ocorrido e informa que o caso foi solucionado de forma definitiva junto ao consumidor Alex dos Santos Silveira. Para esclarecer qualquer dúvida adicional, a Motorola coloca-se à disposição por meio de seu serviço de Atendimento e Vendas ao Consumidor pelos telefones 4002-1244 para as capitais e regiões metropolitanas e 0800 773 1244 para as demais localidades.”

