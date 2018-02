Leitor cobra visita técnica de empresa para verificar instalação correta de tanques d’água

Paulo Affonso comprou dois tanques Slim da Fortlev para armazenar água. No entanto, ele se queixa que uma das peças não veio junto com os produtos. Também relata que os tanques não estão funcionando adequadamente.

Reclamação de Paulo Affonso: “Comprei dois tanques Slim da Fortlev para instalação em minha residência. Tenho duas reclamações a fazer. A primeira é que o separador de folhas não veio junto com o produto. A segunda é que fiz a instalação exatamente como aparece na figura do manual, ou seja, os tanques apoiados sobre um pequeno pedestal acima do solo, porém não consigo utilizar a água recebida pelo tanque, pois não há pressão para utilização de mangueira.”

Resposta da Fortlev: “A Fortlev informa que um técnico da companhia esteve na casa do senhor Paulo Affonso. Na oportunidade, foi feita a entrega do separador de folhas para o tanque Slim. Além disso, verificou-se a instalação do produto e o departamento de Engenharia da Fortlev está buscando a melhor solução para o consumidor.”

