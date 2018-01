Leitor cobra serviço de tapa-buraco na Vila Ester

Alessandro Augusto solicitou o serviço de tapa-buraco no site da Prefeitura Municipal de São Paulo. Segundo ele, um buraco profundo foi aberto na Rua Vicente Biondo, na altura do número 128, na Vila Ester, na zona norte. Ele cobra urgência na realização do serviço.

Reclamação de Alessandro Augusto: “Entrei no site da Prefeitura de São Paulo e solicitei o serviço de tapa-buraco porque apareceu um buraco profundo na Rua Vicente Biondo, na altura do número 128. No entanto, até hoje, o reparo do asfalto não foi feito. Pior, o buraco está cada vez mais profundo. No site da Prefeitura constava que o conserto seria realizado em até cinco dias.”

Resposta da Prefeitura Regional Casa Verde: “A Prefeitura Regional Casa Verde informa que será feita a vistoria no local citado e, sendo de atribuição da administração municipal, o serviço de tapa-buraco será executado na próxima sexta-feira, 12.”

