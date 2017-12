Leitor cobra ressarcimento de empresa de telefonia

Davi de Assis informa que um atendente da empresa Vivo entrou em contato para oferecer um novo serviço. Segundo o leitor, ele entraria para a geração 4G com valor reduzido em sua conta.

Reclamação de Davi Assis: “Eu tenho uma empresa, e a Vivo entrou em contato para oferecer um pacote promocional. Entraria para a geração 4G pagando um valor menor. No entanto, a empresa não cumpriu com o combinado.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que em contato com o sr. Davi de Assis, o mesmo ficou ciente que as linhas contestadas encontram-se canceladas. Além disso, a empresa fez o cancelamento da fatura no valor de R$ 206,95. Em relação ao valor pago, a empresa fez o credito de R$ 295,00 nas linhas, via contrato, que o cliente mantém ativas com a Vivo.”

