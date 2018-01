Leitor cobra ressarcimento de companhia aérea

Leandro Alves comprou uma passagem aérea da Latam de São Paulo para Nova Iorque, com escala em Lima. O voo de São Paulo até Lima ocorreu tranquilamente, mas a conexão para Nova Iorque foi cancelada devido à manutenção do ar-condicionado. Por causa do cancelamento, o leitor perdeu um voo que tinha comprado de Nova Iorque para Toronto.

Reclamação de Leandro Alves: “Comprei uma passagem aérea de São Paulo para Nova Iorque com escala em Lima. A conexão para Nova Iorque foi cancelada pela empresa Latam por motivo de manutenção no ar-condicionado. Só consegui embarcar no dia seguinte para Nova Iorque e consequentemente perdi um voo que havia comprado para Toronto, no Canadá. Em Lima, a Latam informou que fatores operacionais como mau tempo e manutenção corretiva podem gerar o cancelamento de voos. Meu prejuízo foi de R$ 3.164,53.”

Resposta da Latam: “A Latam Airlines informa que prestou os esclarecimentos ao cliente a respeito do cancelamento de seu voo. O Fale com a Gente continua à disposição para mais esclarecimentos pelo telefone 0800 123200 (24 horas) ou fax 0800 123900.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.