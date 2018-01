Leitor cobra ressarcimento da NET por cobranças indevidas

Desde que solicitou a alteração de contrato de um plano com a NET, José Manuel Penteado de Castro Santos afirma que tem enfrentado transtornos. Ele diz que recebeu a cobrança de valores de três linhas de telefone que não utiliza. Além disso, não consegue confirmar a redução no preço do combo.

Reclamação de José Manuel Penteado de Castro Santos: “Desde o último trimestre de 2016, quando contratei um combo em razão de oferta feita pela empresa para reduzir o meu custo total de R$ 750 para R$ 500, venho tendo problemas inadmissíveis em uma empresa concessionária de serviços públicos. Recebi cobranças de tarifas de três telefones celulares que jamais utilizei. Porém, quando consegui que regularizassem as indevidas cobranças, fui multado em R$ 199,23 por alteração contratual. Nesse tempo, ainda debitaram, mensalmente, R$ 39 por telefone.”

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem do Sr. José Manuel Penteado de Castro Santos, a NET informa que entrou em contato com o cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

