Leitor cobra reembolso de passagens canceladas com antecedência

Rodrigo Daher comprou duas passagens de ida e volta para Sydney, na Austrália, porém precisou cancelar a viagem. Ele solicitou o reembolso dos valores ao Decolar.com. Em 12 de setembro do ano passado, a empresa disse que o reembolso foi aprovado e seria realizado em cartão de crédito no prazo de até 120 dias. Neste período, o consumidor continuou pagando as parcelas das passagens que estavam no cartão.

Em nota, o Decolar.com esclarece que a situação foi resolvida.

Reclamação de Rodrigo Daher: “Fiz a compra de duas passagens ida e volta em julho do ano passado pelo Decolar.com. Por motivos de força maior, não pude viajar; sendo assim, entrei em contato com a empresa e pedi o cancelamento dos bilhetes e reembolso dos valores. No dia 12 de setembro do ano passado, a empresa enviou um e-mail mencionando que o reembolso tinha sido aprovado pela Qantas Airways e que o prazo seria de até 120 dias para o valor ser creditado no meu cartão de crédito. Já se passaram 132 dias e o valor não foi creditado, porém, durante esse período, eu tive que pagar as parcelas remanescentes dessa viagem.”

Resposta do Decolar.com: “O Decolar.com informa que entrou em contato com a companhia aérea, que informou que o crédito foi processado ao Sr. Rodrigo Daher. A empresa orienta que o cliente acompanhe as próximas faturas para verificar o reembolso, que será efetuado em três créditos diferentes. O Decolar.com segue à disposição.”