Leitor cobra poda de árvores na zona norte de SP

Há um ano, Renato Perucci solicitou a poda de duas árvores na Rua Brumado, no Jardim Maracanã, na zona norte da cidade. O serviço não foi realizado e agora as árvores já estão atingindo a fiação elétrica.

Reclamação de Renato Perucci: “Em janeiro do ano passado, solicitei a poda de duas árvores, pois mantenho uma em minha casa e outra na casa de minha mãe, a fim de incentivar o verde e a qualidade de vida. Ocorre que a árvore da Rua Brumado está atingindo a fiação elétrica, por falta da poda e ninguém resolve o problema, levando ao risco de deixar toda vizinhança sem energia. Na Rua Manoel Correia, minha queixa é pela remoção da árvore. Não foi realizada a poda como solicitado.”-

Resposta da Prefeitura Regional Freguesia do Ó: “A Prefeitura Regional Freguesia do Ó informa que irá realizar a vistoria até a semana que vem para constatar se há necessidade de poda na árvore localizada Rua Brumado. Sobre a Rua Manuel Correia, a regional esclarece que a poda foi solicitada pelo munícipe e comunicada em Diário Oficial, porém uma reavaliação foi necessária e no dia 30 de novembro foi comunicada, também em Diário Oficial, a remoção da árvore. Conforme a Lei Municipal nº 10.919, há um período legal de 6 dias úteis, a partir da informação publicada, para apresentação de recursos junto à Administração Municipal. Neste caso, não foi apresentado nenhum recurso e, conforme laudo técnico do engenheiro agrônomo, a árvore foi removida.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.