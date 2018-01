Leitor cobra transferência e cancelamentos de linhas telefônicas

Rodrigo Hurtado solicitou a transferência de uma linha telefônica jurídica para pessoa física e o cancelamento de outras duas. O leitor relatou que, em gravação telefônica, foi informado de uma multa a ser paga. Mas antes de acertar o pagamento, quer saber qual o motivo da cobrança.

Reclamação de Rodrigo Hurtado: “Há três números de telefone em um plano empresarial da Vivo. Um deles, quero passar para pessoa física, e cancelar os outros dois. A Vivo insiste que há uma multa no valor de R$ 1.200, pois o plano foi renovado via telefone no mês de março. Porém, ao solicitar a gravação, a Vivo não envia. Caso haja tal gravação solicitando a renovação, a empresa vai arcar com a multa. Mas gostaria de resolver logo essa questão. Há inclusive protocolos na Anatel já abertos.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que as duas linhas mencionadas foram canceladas e a outra linha já está em nome de pessoa física, conforme solicitado, pelo sr. Rodrigo Hurtado. Em relação à multa, o cliente está ciente de que não há irregularidade.”

