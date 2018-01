Leitor cobra amortização feita com valor do FGTS em financiamento imobiliário

Daniel Souza relata que tem um contrato de financiamento imobiliário com o Banco do Brasil. Recentemente, ele solicitou a amortização com o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mas, até agora, o procedimento não foi efetuado.

Resposta do Banco do Brasil: “O Banco do Brasil informa que manteve contato com o cliente, prestando esclarecimentos relativos às etapas da contratação da operação bem como da movimentação financeira envolvida. O BB ressalta que cumpre integralmente a legislação vigente.”

