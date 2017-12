Leitor alega que instituição financeira não cumpre oferta prometida

José Luiz acessou o site do Banco do Brasil para encontrar informações sobre a abertura de uma conta corrente para microempreendedor individual. Segundo ele, no site constavam informações que não foram confirmadas por uma agência bancária da instituição.

Reclamação de José Luiz: “Eu precisava abrir uma conta corrente de microempreendedor individual para minha filha e acessei a página Empreendedor Individual do Banco do Brasil. Entendi que teria manutenção mensal e tarifa de cadastro com isenção de custos. No entanto, ao chegar a agência, fui informado de que o único produto de baixo custo destinado aos microempreendedores individuais seria um Pacote de Serviços Pessoa Jurídica, mas tal pacote representaria um custo mensal de R$ 18 no primeiro ano e a conta estaria sujeita à tarifação normal de uma conta corrente.”

Resposta do Banco do Brasil: “O Banco do Brasil esclarece que a oferta, na época, tratava de isenção de cadastro e de manutenção ativa mensal de conta corrente para Empreendedor Individual, não sobre ‘isenção do Pacote de Relacionamento’, sobre a qual é comum, na prática bancária, a cobrança de tarifas diante dos serviços prestados. O pacote, no entanto, oferece aos clientes descontos e isenções em serviços específicos. Ou seja, quando o cliente paga por um pacote de serviços evita as tarifas avulsas, que pagas separadamente seriam mais caras do que o valor do pacote. O Banco do Brasil está sempre à disposição, oferecendo soluções adequadas para as Micro e Pequenas Empresas.”

