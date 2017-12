Lava-louça fica sem conserto

Por falta de espaço, autorizada deixa máquina com defeito na casa da cliente

Reclamação: Em 22/7/2013 adquiri uma lava-louça GE no Ponto Frio, que parou de funcionar e em 7/7/2014 solicitei atendimento em garantia pelo SAC GE. O técnico diagnosticou falha em placa. A peça levou mais de 30 dias para ser substituída. Mas o problema continuou. Acionei novamente a GE Profile (tel 0800 200 040) em 22/8/2014, que me mandou falar novamente com a Assistência Técnica MK Leste, alegando que a garantia expirou. Ora, expirou por que levaram mais de 30 dias para substituir a peça. A MK Leste propôs me atender sob a garantia de 90 dias dada para a peça. E vai levar mais algum tempo – até 30 dias, para receber a peça. Gostaria de saber quais são os meus direitos. Se a peça funcionar, terei ficado mais de 60 dias sem a máquina. Carmen Nigro/São Paulo

Resposta: A GE Eletrodomésticos lamenta o ocorrido e informa que entrou em contato com a sra. Carmen Nigro para solucionar o seu caso de forma definitiva. A cliente aceitou a proposta apresentada pela empresa, está ciente dos prazos e concordou em aguardar. A GE Eletrodomésticos acompanhará o caso até sua conclusão.

Réplica da leitora: Aceitei a proposta da GE e fizeram o depósito depois de 32 dias. Entretanto, a autorizada da GE/MABE (MK Leste) se recusa a retirar a máquina, visto não possuir espaço para guardá-la. Meu problema agora é outro: a máquina defeituosa e de propriedade da GE/Mabe ocupa minha cozinha há 4 meses! Devo cobrar aluguel da GE/Mabe?

Solução: A leitora explica que, apenas em 24/10 a máquina foi retirada pela empresa. “Depois de eu acionar novamente o Procon.”