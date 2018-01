LATAM cobra triplo da passagem por bagagem extra

Sidney Pereira estava voltando dos Estados Unidos quando a região da Flórida foi atingida pelo furacão Matthew. Com a situação atípica, muitos voos foram cancelados e o leitor acabou tendo um problema com a divisão das bagagens da família, pois alguns parentes tiveram de voltar em aviões diferentes.

Ao chegar ao Brasil, o cliente descobriu que teria de pagar quase o triplo do preço da passagem de São Paulo para Porto Alegre em razão do excesso de bagagem. Apesar do valor, a LATAM apenas esclareceu por e-mail ao leitor sua política de cobrança por peso excedente.

Reclamação do leitor: “Após um mês de férias nos Estados Unidos, estava preparando a volta ao Brasil quando o furacão Matthew chegou à costa da Flórida. A companhia aérea remarcou as passagens de todos os passageiros. Remarquei na loja da LATAM a passagem do voo POA/CGH, sem nenhum custo, pois aquela era uma situação atípica, causada pela passagem do furacão. Alguns familiares voltaram em voos diferentes e aconteceu um problema de divisão de nossas bagagens, ficando eu e mais um parente com duas malas cada um. Ao chegar ao aeroporto de Porto Alegre, fomos embarcar no voo da LATAM para São Paulo, e aí começou o nosso drama. A atendente disse que teríamos que pagar R$ 708,00 de excesso de bagagem, quase três vezes o valor da passagem aérea (R$ 251,08). Expliquei a ela todos os problemas que tínhamos enfrentado nos Estados Unidos, e a remarcação feita do próprio voo da LATAM, causada pelo fechamento do aeroporto de Miami. Tudo em vão. Ao falar com a supervisora da empresa, ela disse não ter autonomia para autorizar a isenção da cobrança.”

Resposta da empresa: “A LATAM Airlines informa que prestou os esclarecimentos ao cliente, por e-mail, a respeito das regras para transporte de bagagem, bem como da cobrança de peso excedente à franquia disponibilizada.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.