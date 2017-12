Lâmpadas de baixa eficiência energética estão proibidas

Novas regras para o comércio entraram em vigor hoje



A partir de hoje (1.º de julho) lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas com potência superior a 60W que não atenderem níveis mínimos de eficiência energética não poderão mais ser comercializadas.

A regulamentação, segundo o Inmetro, tem por objetivo elevar a participação no mercado de modelos com maior eficiência, de acordo com o Plano de Metas estabelecido na Documento Portaria interministerial n.º 1007/2010. PDF

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os estabelecimentos, os importadores e os fabricantes que não atenderem à legislação estarão sujeitos a penalidades previstas em lei.