KLM cancela bilhetes de clientes que não receberam confirmação

A companhia aérea KLM divulgou hoje (3/12) em sua página um comunicado informando que os clientes que compraram passagens de ida e volta para a Europa na segunda feira (1°/12) por um valor abaixo do mercado e não receberam confirmação da compra por e-mail – emissão do e-ticket- tiveram suas reservas canceladas.

“Lamentamos informar aos que fizeram uma reserva em 1º. de dezembro de 2014 e para os quais o bilhete não foi emitido, que devido à tarifa não estar mais disponível, o bilhete não será emitido e sua reserva será cancelada. Isso inclui aqueles que receberam um e-mail de confirmação automático, mas não o número do bilhete emitido”, diz o comunicado.

A KLM informou que os bilhetes comprados diretamente no site da empresa (www.klm.com.br) e confirmados são válidos. Já para quem comprou em outros canais, a companhia aérea orienta a entrar em contato com esses locais para obter esclarecimentos.

A empresa não divulgou quantos bilhetes foram vendidos nem quantas reservas foram canceladas.

Para os que receberam a confirmação de compra, há a opção de remarcação da passagem, com pagamento de taxa ou reembolso integral do valor.

Indução a erro. Segundo a assessora técnica do Procon-SP, Marta Aur, mesmo os consumidores que não receberam o e-ticket têm direito à passagem. “A confirmação da compra já vale como comprovante, não é preciso ter recebido a emissão do bilhete. É um caso típico de indução a erro. Com a oferta, a empresa gerou expectativa no consumidor.”

Além dessa irregularidade, defende Marta, a KLM ainda demorou para se manifestar e se comunicou de forma inadequada. “A KLM não informou os consumidores, simplesmente foi cancelando as passagens, não divulgou nota à imprensa, não disse quantas passagens foram vendidas. E, para piorar, parece que divulgou dois comunicados e dois complementos, o que gera mais confusão ao consumidor”, acrescenta.

Marta orienta o consumidor que se sentiu prejudicado a procurar a companhia aérea e, se não conseguir uma solução para o problema, buscar ajuda em órgãos de defesa do consumidor ou no Procon.

