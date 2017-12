Justiça determina religação de energia em até 4 horas em Cotia

Atualizado às 18h48



MP entrou com ação após reclamação de consumidores; prazo começa a valer em 30 dias

A Justiça determinou em caráter liminar que a Eletropaulo passe a atender de forma mais ágil os casos de queda de energia no município de Cotia, região metropolitana de São Paulo. O restabelecimento da energia deverá passar a ocorrer dentro de um prazo de quatro horas. Moradores da região relataram transtornos diante da demora na retomada do serviço.

A decisão da 3.ª Vara Cível de Cotia atendeu a pedido do Ministério Público Estadual de São Paulo, autor da ação civil pública. A empresa tem prazo de 30 dias para cumprir a decisão judicial, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 10 mil. As reclamações dos consumidores haviam sido reunidas em inquérito civil conduzido pelo MP. Os clientes reclamavam de problemas especialmente durante o período de chuvas.

Para o MP, “nitidamente a empresa não investe o suficiente em infraestrutura apta a impedir tais cortes de energia ou a possibilitar o restabelecimento desta com a maior brevidade possível”. Argumenta ainda que, “não bastasse a longa espera pela atuação das morosas, insuficientes e ineficientes equipes de emergência, os consumidores vêm amargando problemas de inutilização de equipamentos, já que a empresa Requerida [Eletropaulo] não cuida para que, quando do restabelecimento de energia, o sistema não retorne de forma sobrecarregada, impedindo assim a ocorrência de danos materiais a seus consumidores”.

O juízo concedeu a liminar determinando que “em situações de interrupção de energia elétrica decorrentes de intempérie da natureza (chuvas, raios, ventos, etc.) ou advinda de panes e/ou falhas no sistema de responsabilidade da Requerida [AES Eletropaulo] – ressalvados os problemas com a geração e as interrupções programadas para manutenção da rede – sejam os serviços restabelecidos num prazo máximo de 4 horas, sem sobrecarga, no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de multa por hora excedente no valor de R$ 10.000,00”.

A AES Eletropaulo informou que recorrerá da decisão e acrescentou “que tem investido em melhorias no fornecimento de energia no Município de Cotia”. Segundo a companhia, em 2015, serão mais de R$ 590 milhões em investimentos em toda área de concessão e, em cinco anos, serão cerca de R$ 3 bilhões destinados à melhoria do sistema da distribuidora.