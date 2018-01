Juizado Itinerante estará na zona sul de São Paulo nesta quarta

Estrutura judiciária tem a mesma competência dos juizados especiais cíveis e queixas relativas ao direito do consumidor são frequentes

O Juizado Itinerante do Tribunal de Justiça de São Paulo estará funcionando a partir desta quarta-feira, 22, no Jabaquara, zona sul da capital paulista. A estrutura permanecerá no local até a sexta, 24, e tem a mesma competência dos juizados especiais cíveis. Serão atendidas causas de até 40 salários mínimos e para as causas de até 20 salários não há necessidade de se constituir advogado.

Segundo o TJ, as questões mais frequentes envolvem direito do consumidor, planos de saúde, cobranças em geral, conflitos de vizinhança e acidentes de trânsito. Não são aceitas reclamações trabalhistas.

Serviço.

Local: Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, Casa 19

Horário de atendimento: a partir das 10h

Dias: 22 a 24 de abril