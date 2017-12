Jogo de empurra-empurra

O buraco cedia mais a cada dia e ninguém fazia nada, diz leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Estou apelando a todos, pois a Prefeitura (Subprefeitura de Santana) não faz nada para consertar um buraco, situado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, 321, Santana. Faz uma semana que se abriu. A Sabesp já veio e disse que o problema não é dela, mas a Subprefeitura Santana disse a mesma coisa. Será que o culpado do buraco é a Vivo, NET? Nessa rua passam muitos ônibus, sem contar automóveis e motos, pois ela os bairros Santa Terezinha com Santana. Gostaria de uma ajuda para poder resolver isso o mais rápido possível. Estou com medo de que aconteça uma tragédia, o buraco está abrindo no sentido das calçadas. O pior é que se abre por baixo do asfalto ficando mais perigoso ainda. Elvio S. Kawasaki/ São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Santana/Tucuruvi informa que iniciou as obras de reparo na galeria da rua Marechal Hermes da Fonseca no dia 12 de março. É importante destacar que, para intervenções em vias como essa, se faz necessário o apoio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a fim de minimizar os transtornos no tráfego. A previsão é que o serviço seja concluído até o final desta semana.

O leitor confirma que o conserto foi realizado.

foto: Elvio S. Kawasaki