Jardim Prudência está sempre no escuro

Até quando a Eletropaulo continuarádando desculpas?, questiona leitora.

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Moro no Jardim Prudência e há anos meu bairro fica sem energia por causa de um transformador. Moro no 17.º andar e várias vezes fui obrigada a subir de escada. Até quando esse transformador vai continuar causando problemas? Regina S. Lotti / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo esclarece que analisou o fornecimento na região da cliente e verificou que a maior causa de desligamentos no circuito que abastece a casa é a queda de galhos de árvores na rede. A distribuidora informa ainda que o endereço da cliente faz parte do plano de melhorias da concessionária. O serviço deve ser feito ainda no primeiro trimestre de 2014.

Foto: Regina S. Lotti