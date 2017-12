JAC não resolve problemas de carro comprado há um ano

Erik Wolnrath comprou um carro da montadora chinesa JAC, mas nunca ficou satisfeito com o seu veículo. Há um ano, o carro vem acumulando problemas e, mesmo o enviando para a concessionária, nunca há soluções definitivas.

Os problemas são no acabamento e também nos sistemas do carro. Em resposta ao Estadão, a JAC informou que todos os problemas foram sanadas, o que não foi confirmado por Erik. De acordo com o consumidor, a montadora ficou de combinar um dia para que o carro fosse testado por um engenheiro da empresa.

Reclamação do leitor: “Adquiri um veículo JAC T6 em agosto de 2015 na concessionária do Auto Shopping Aricanduva. Uma semana depois de retirá-lo, comecei a ter diversos problemas que persistem até o presente momento. Tive um problema referente ao medidor de combustível, que não aferia corretamente. Tive problemas com a substituição da peça e, até hoje, a aferição não é precisa. Depois, o problema foi em relação à pintura do veículo, que começou a apresentar uma mancha branca próxima ao para-lama dianteiro. Foi efetuada a pintura, porém ficou uma diferença grande de coloração.

Tive um pequeno acidente e, como precisaria refazer a pintura, enviei para a concessionária. Mais um problema. Foram duas semanas com o carro parado e com o serviço sendo feito mal feito. Fui surpreendido quando fui retirar o veículo e me informaram que o módulo de injeção eletrônica simplesmente havia queimado. Se o carro ficou parado, como pode ter queimado?

Retirei o veículo novamente e, para minha surpresa, ele começou a apresentar problemas na caixa de direção. Fui novamente informado que precisaria aguardar a entrega da peça. Relatei meu receio com a segurança, pois a direção ficava dura a ponto de travar insistentemente e em alta ou baixa velocidade. A peça foi trocada, mas novamente o veículo continua apresentando o mesmo problema.

Ainda tive problemas com falha de instalação da película protetora que é fornecida pela JAC, com os acabamentos dos bancos de couro, que vieram soltos, barulho nos bancos traseiros devido a vibração do veículo, falha na câmera de ré, que parou de funcionar e tive que pedir o conserto, e barulhos no motor que não foram solucionados.”

Resposta da empresa: “Os defeitos já foram completamente sanados, e o cliente retirou o carro da concessionária.”

