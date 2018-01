Ipem-SP reprova 15% de produtos para a Páscoa no interior do Estado

Na capital, nenhum dos 16 lotes apresentou irregularidade; multas podem chegar a R$30 mil



O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) realizou, nos dias 16 e 17 de março, exames em laboratório do interior do Estado e na capital para verificar se supermercados e lojas especializadas, de pequeno, médio e grande portes, estão comercializando de maneira adequada produtos voltados para a Páscoa.

A “Operação Páscoa” do Ipem-SP identificou irregularidades em 12 dos 81 lotes (15%) de produtos destinados à Páscoa no interior do Estado – Ribeirão Preto, Bauru, São Carlos e São José dos Campos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos 21 lotes de pescados avaliados, 33% apresentaram alguma irregularidade, ou seja, 7 produtos. Já em relação aos chocolates, dos 40 lotes, 7,5 % tinham algum erro – ou 3 produtos.

Em 2014, a mesma operação apurou irregularidades em 39,28% dos pescados e 6,32% dos chocolates.

Em São Paulo, todos os 16 lotes de ovos de chocolate e pescados glaciados analisados estavam em conformidade com as determinações técnicas.

A ação foi realizada em São Paulo e nos laboratórios do Ipem-SP localizados em Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos e São José dos Campos.

As empresas autuadas pelo Ipem-SP têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem chegar a R$ 30 mil.

Veja as análises em detalhe: