Ipem-SP apreende brinquedos irregulares

A maioria dos produtos não tinha selo do Inmetro

Há 6 dias do Dias das Crianças, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) divulgou resultado de operação especial, em que foram apreendidas 3.646 mercadorias, a maioria brinquedos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a ação, foram fiscalizados 41.090 produtos em 321 lojas do Estado de São Paulo. Os fabricantes e 80 estabelecimentos com produtos irregulares foram autuados. As multas variam de R$ 800 a R$ 30 mil, dobrando em casos de reincidência.

O consumidor pode denunciar irregularidades à Ouvidoria do Ipem pelo telelefone: 0800-013-0522, de 2.ª à 6.ª, das 8 às 17 horas; ou pelo e-mail:ouvidoria@ipem.sp.gov.br.