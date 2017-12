Terreno da Cohab é invadido por grupo sem-teto

A Prefeitura não fez nada para impedir invasão, diz leitor

Por Jerusa Rodrigues



Reclamação do leitor: Na Rua Doutor Augusto do Amaral, na Freguesia do Ó, houve uma invasão de um terreno coordenada por um movimento do sem-teto. Eles usaram retroescavadeira e amontoaram vários pneus velhos. As autoridades nada fizeram para impedir a ação! Luciano Rampazo / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Habitação informa que se trata de um terreno da Cohab que está em processo de reintegração de posse. No local vai ser construído um conjunto habitacional pelo Programa Minha Casa Minha, com 228 unidades.

Foto: Luciano Rampazo