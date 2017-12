Interrupção de serviço de internet pela Vivo é alvo de reclamação de cliente

Reclamação da leitora: A operadora Vivo cortou o sinal de internet e de TV do meu apartamento e de todos os apartamentos de meu prédio já há quase uma semana. Se ligo para a empresa perguntando quando vão restabelecer minha conexão, me dão prazos falsos, que nunca cumprem. Ou então batem o telefone na minha cara. Se eu, pessoa física, firmo um contrato e o quebro, pago uma multa gigantesca e posso ficar com meu nome sujo na praça. Mas a Vivo vem quebrando o contrato que mantém comigo de fornecimento de serviços desde quinta passada [9 de abril], e não sei como me defender. Ou melhor, estou divulgando na mídia o que está acontecendo. É a única forma de defesa que tenho.

Sou professora, meu marido é jornalista, ambos trabalhamos constantemente em casa escrevendo, recebendo e enviando textos e fotos via email. Moro no bairro de Vila Beatriz, em São Paulo. Pois na quinta-feira da semana passada, 9 de abril, por volta das 18h, minha conexão com a internet e meu sinal de TV foram derrubados pela Vivo, de quem sou cliente, e não voltaram mais. De lá para cá eu e meu marido já ligamos quase dez vezes para a empresa perguntando quando tais serviços voltarão. Os atendentes da Vivo ou desligam o telefone na minha cara (já aconteceu várias vezes) ou mentem, informando que TV e internet voltarão em meu prédio em uma determinada hora, mas não voltam. Como disse, já não sei o que fazer.

Eu e meu marido estamos sem poder trabalhar de casa, o que costumamos fazer com frequência, há quase uma semana. Isso nos prejudicou inclusive financeiramente gerando prejuízos altos. Não podemos ver jornais, mandar emails, preencher fichas online, nada. É um absurdo a maneira como esta empresa trata seus consumidores. Aconselho todos os clientes da Vivo a migrarem para a concorrência. Estou chocada e sem saber o que fazer para ver meus direitos de consumidora respeitados neste caso. /Tatiana Amendola Sanches – São Paulo/SP

Resposta da Vivo: A Telefônica Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço da Sra. Tatiana Sanches está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que a cliente será ressarcida, em conta telefônica, com vencimento 05/15, do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A empresa, que entrou em contato com a Sra. Tatiana para prestar os esclarecimentos necessários, lamenta e pede desculpas pelos transtornos causados.

A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel).

Comentário da leitora: A Vivo entrou em contato oferecendo desconto de um mês (referente ao mês de maio) – o que ao meu ver não cobre nem compensa os danos causados -, mas mesmo assim recebemos a fatura sem desconto. Ou seja, estamos com serviço mas não fomos de modo algum ressarcidos pelos danos causados, especialmente por trabalharmos grande parte do tempo em casa.