Interrupção de energia elétrica é comum em Pinheiros

Toda vez que chove, ficamos sem luz, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Depois das obras realizadas no Largo da Batata, o sistema elétrico da região nunca mais foi o mesmo. Um simples chuvisco já é motivo para a interrupção do fornecimento de energia, e o restabelecimento fica a critério da AES Eletropaulo. Estou vivenciado essa situação inúmeras vezes nos últimos meses. Com a proximidade do verão e com as chuvas torrenciais, temo profundamente a situação de todos aqueles que moram, trabalham ou circulam em Pinheiros. Para piorar, no final do mês recebi uma cobrança exorbitante por um serviço que nem sequer me foi prestado. Estou profundamente descontente com a AES Eletropaulo! Peço que seja tomada providências definitivas e não paliativas. Raquel Machado / São Paulo

Resposta: AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que o circuito que fornece energia na região mencionada pela cliente sofreu quatro interrupções entre janeiro e setembro de 2013. Dessas, duas foram para manutenções programadas. Estas foram avisadas com antecedência, visando a melhorias na rede que abastece a residência da cliente.

Réplica da leitora: A resposta da companhia é evasiva e equivocada. Não faltou energia apenas 4 vezes e nunca fui comunicada de que duas delas estavam programadas. Toda vez que chove, a região fica sem energia elétrica.