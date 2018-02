Interdição na região do Morumbi gera revolta de motorista

O bloqueio intensifica muito o trânsito, pois todos têm de fazer o mesmo desvio, defende a leitora

Por Marco A. Carvalho

Reclamação da leitora: A CET interditou a saída da Rua Adalívia de Toleto para a Av. Morumbi, na Praça Rotary do Morumbi.Uma interdição sem motivo, pois o que se vê é o carro deles estacionado na rua e nada mais. Para nós, motoristas, resta o desvio obrigatório e um trânsito terrível. Se houvesse um motivo ou uma justificativa, ok, mas não há! Não tem cabimento!Gostaria que a CET explicasse o motivo do bloqueio e solicito a retirada da interdição, para que o trânsito flua melhor. Já basta o caos de SP.Mariana Rios/ São Paulo



Resposta: Em atenção à manifestação da leitora Marina Rios, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a interdição da Rua Adalívia de Toledo, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 9h30, faz parte da operação de montagem da faixa reversível ativada nas Avenidas Morumbi e Giovanni Gronchi, sentido centro, nos mesmos dias e horários da interdição. A Faixa Reversível garante maior capacidade de fluxo dos veículos que circulam pelo bairro em direção ao centro no pico da manhã. A operação foi consolidada após sucessivos testes realizados no local, antes da implantação da faixa reversível no eixo Morumbi-Giovanni Gronchi. Salientamos que, quando a reversível é desmontada, a Rua Adalívia de Toledo volta a ser liberada ao trânsito. Para evitar o entrelaçamento de veículos na via principal a CET interdita a Rua Adalívia de Toledo e desvia o trânsito para a Rua Gilberto Marcondes Machado, 200 metros antes do semáforo com a Giovanni Gronchi. Esta operação preserva a capacidade de saída da Av. Morumbi no semáforo e evita o aumento da lentidão da avenida no pico da manhã. Por fim, informamos que, sempre que necessário, a população pode acionar a CET gratuitamente pelo telefone 1188, que atende 24 horas por dia, ou enviar o pedido pelo site www.cetsp.com.br, escolhendo o canal “Fale com a CET”.



Réplica da leitora: Obrigada pela resposta, porém não é o que acontece. Não tem sentido. Façam uma análise e chegarão à mesma conclusão: o bloqueio intensifica muito o trânsito tanto na travessa da avenida onde é feito o desvio obrigatório quanto na avenida , uma vez que todos têm de fazer o mesmo desvio. Antes das 7 horas já tem trânsito na região. Se desbloqueassem seria possível sair direto na Av.Morumbi e evitar o trânsito. Já fiz este caminho, quando não havia bloqueio, e não se compara ao que é hoje.