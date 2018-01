Instituto Alana participa de debates sobre publicidade infantil

Eventos ocorrem para comemorar o Dia Mundial do Direito do Consumidor, celebrado em 15 de março

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1) Debate online “Rotulagem de alimentos – o que o Brasil precisa melhorar?”

Dia: 12 de março

Horário: das 18h às 20h

Debatedores: Ana Paula Bortoletto (Idec), Francine Lima (Do campo à mesa), Cecília Cury (Campanha Põe no Rótulo), Ana Carolina Fernandes (pesquisadora UFSC)

Link vai ser fornecido minutos antes do debate. Inscreva-se para recebê-lo.

2) Audiência Pública para discutir publicidade infantil

Data: 13 de março

Horário: das 18h30 às 21 horas

Local: Auditório da Defensoria Pública – Rua Boa Vista, 200 – Centro/SP

Entrada gratuita

Debatedores: Bruna Nunes, defensora pública e Coordenadora Auxiliar do Núcleo especializado da Infância e da Juventude; Rodrigo Serra Pereira, defensor público e coordenador do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor; Mônica de Sousa, diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções; Ekaterine Karageorgiadis, advogada do Instituto Alana e Claudemir Viana, professor no curso de licenciatura em Educomunicação do departamento de Comunicações e Artes da USP, coordenador adjunto do Núcleo de Comunicação e educação da USP.

*imagem: reprodução de página do Instituto Alana.