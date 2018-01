INSS suspende aposentadoria de leitor e causa transtornos

O aposentado Pedro José contratou em 2013 um empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que seria pago em 60 parcelas. Segundo ele, o INSS descontava o valor e repassava ao Banco Santander. Mas, segundo o leitor, devido a um erro do instituto, a antiga aposentadoria foi suspensa e uma nova foi implantada. O INSS solicitou a devolução de cinco parcelas que tinham sido repassadas e o consumidor ficou inadimplente.

Reclamação de Pedro José: “Em 2013, contratei um empréstimo consignado INSS pelo Banco Santander. O instituto descontava o valor e repassava para o banco. Devido a um erro do INSS, minha aposentadoria foi cancelada. Depois foi implantada uma nova aposentadoria. Em seguida, o INSS resolveu solicitar ao banco a devolução de cinco parcelas repassadas. Com isso, eu fiquei inadimplente.”

Resposta do INSS: “Em atenção ao senhor Pedro José, esclarecemos que o INSS enviou os valores das cinco parcelas do empréstimo consignado do segurado ao Banco Santander. O valor foi encaminhado ao banco por meio da Autorização de Pagamento.”

