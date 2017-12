Infestação de ratos em Santo André

É necessário que a prefeitura tome alguma providência, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Moro em frente à praça Mário Guidani, em Santo André, e estou sofrendo com a infestação de ratos na minha casa. Eles atravessam a avenida em direção à minha residência, sobem pelas paredes e entram. Como a praça é cheia de plantas, bueiros e restos de alimentos, creio que isso favoreça a rápida proliferação dos animais. É necessário que a prefeitura faça rotineiramente o serviço de desratização na praça e nos bueiros do entorno. Marina Queiroz Barros / São Paulo

Resposta: A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Saúde, informa que foi realizada a desratização na praça Mário Guidani, localizada no bairro Utinga, região do segundo subdistrito do município, no último dia 30, pela equipe do Departamento de Vigilância à Saúde.

Réplica da leitora: A equipe da prefeitura compareceu ao local e me orientou sobre o veneno correto para utilização.