Impressora apresenta defeito mesmo após várias trocas

Alexsandro Marcelo Rangel comprou uma impressora da marca HP, porém o equipamento apresentou defeito. Segundo o leitor, apesar de quatro trocas realizadas pela empresa, todos os aparelhos não aguentaram impressões em grande quantidade.

Reclamação de Alexsandro Marcelo Rangel: “Adquiri uma impressora da marca HP, que foi trocada quatro vezes. A última que enviaram, HP 6970, possui o mesmo sistema dos modelos anteriores com a cabeça de impressão fixa, e com o mesmo problema: não aguenta impressões em grande quantidade e, com quatro meses de uso, começou a entupir a cabeça de impressão. Protocolei uma reclamação e o atendente me orientou a adquirir outro cartucho para comprovar que o problema é realmente a cabeça de impressão, o que já havia feito anteriormente sem sucesso. Porém, como havia descartado e estava somente com o cartucho que veio na máquina, o mesmo disse que não poderia fazer nada se eu não adquirisse o outro cartucho para verificar o problema por telefone. Em seguida, recebi uma ligação da empresa para realizar o reparo, mas como confiar se todas as máquinas com o mesmo sistema deram o mesmo problema? É um modo de ganhar tempo até acabar a garantia?”

Resposta da HP: “A HP está em contato com o cliente e está à disposição para auxiliar na resolução do caso. Já foram realizadas quatro trocas do produto. Nesta nova situação e, em análise na reparadora, identificamos que o produto não é passível de um novo reparo. Em busca de uma solução definitiva, seguiremos com a oferta de ressarcimento do valor de Nota Fiscal da compra corrigido. A HP segue à disposição e estará em contato com o cliente para finalizarmos o processo de ressarcimento.”

