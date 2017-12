Impressora apresenta defeito e Canon alega mau uso

Cristhiani Arruda comprou uma impressora do tipo plotter no final de 2015 e, menos de um ano depois, o produto parou de funcionar. A peça que apresentou defeito custa R$ 2.500,00 e a Canon não forneceu a garantia solicitada pela leitora.

A empresa disse que a impressora deveria ter ficado ligada para permitir a limpeza interna e evitar a obstrução da peça que quebrou. Como o termo de garantia previa desligar entre os usos inadequados, a Canon não forneceu a reposição e Cristhiani terá de arcar com o prejuízo.

Reclamação da leitora: “Comprei uma plotter Canon IPF605 em dezembro de 2015 e, sete meses depois, a cabeça de impressão apresentou problemas. A Canon não quer dar a garantia da peça, mesmo ela não tendo atingido a vida útil estimada.”

Resposta da empresa: “O equipamento permaneceu energizado somente por 237 horas, sendo que assim deveria ter permanecido por 4.632 horas. O certificado de garantia do produto indica que o equipamento perderá sua condição de garantia do fabricante em tais situações, posto que a desenergização do equipamento o impede de efetivar o processo de limpeza dos bicos injetores da cabeça de impressão, causando obstrução irremediável para os mesmos. Assim, não há que se falar em defeito do produto, seja aparente ou oculto, mas, sim, que o defeito apresentado pelo produto decorreu de mau uso por parte do consumidor.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.