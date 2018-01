Imóvel abandonado

“A situação está precária”, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor: Na esquina das ruas Francisca Julia e Voluntários da Pátria, em Santana, há um prédio que um dia já foi banco, pizzaria e até escritório de advocacia. Hoje ele está abandonado, cheio de infiltrações e com samambaias viçosas brotando pelas paredes rachadas. Uma fiscalização no local não seria necessária? Flavio Marcus Juliano / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Santana/Tucuruvi informa que realizou vistoria no imóvel e autuou o proprietário por falta de limpeza e manutenção, intimando-o a realizar os serviços no prazo previsto em lei, estando sujeito a outras sanções, caso não o faça.



Foto: Flavio Marcus Juliano