Imóvel abandonado atrai ratos e pombos

Cansei de reclamar na Prefeitura e ninguém fazer nada, diz o leitor

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor: Um imóvel na Rua Itararé, Cerqueira César, está abandonado e sem nenhuma manutenção. O local está gerando transtorno aos vizinhos pois está infestado com ratos e pombos. Além disso, um pedaço da parede se desprendeu e caiu em cima do teto da minha casa, quebrando telhas. Já liguei para a Vigilância Sanitária, mas nada foi feito. O proprietário também não se interessou em tomar alguma atitude. Peço ajuda! Antonio Garcia / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Sé informa que realizou vistoria no dia 22/9, no imóvel localizado na Rua Itararé e constatou algumas irregularidades. O proprietário, que é o responsável pela manutenção do seu imóvel, será notificado com base na Lei n.º 15.442, que trata de Muro, Passeio e Limpeza para providenciar os reparos. Vale lembrar que, após receber a multa, o proprietário tem até 60 dias para regularizar a situação.

A Vigilância Sanitária não respondeu.

Fotos: Antonio Garcia