Imóvel está abandonado no bairro do Ipiranga

Desde janeiro reclamo na Prefeitura, e ninguém faz nada, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Na Rua Rosa Magni Miralha, na Vila Santo Estéfano, há um imóvel abandonado. A calçada está danificada, o mato tomou conta do terreno, há presença de roedores e o local virou depósito de lixo. Desde janeiro reclamo no site da Prefeitura, e ninguém faz nada. Peço ajuda! Jayme Scatena / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Ipiranga informa que o local foi vistoriado e o proprietário, notificado e multado. Ele terá de realizar a limpeza do imóvel. Enquanto a situação não for regularizada, o imóvel sofrerá multas constantes, conforme prevê a legislação.

Réplica do leitor: Só após reclamação no jornal a Prefeitura respondeu. Estarei vigilante aguardando a limpeza do terreno.

Fotos: Jayme Scatena