Imobiliária é condenada a restituir compradores de apartamento no DF

Empresa entregou imóvel com área menor que o prometido e sustentou na Justiça que metragem total incluía vaga de garagem; Corte Superior entendeu que faltou transparência aos consumidores

Uma imobiliária de Brasília terá de restituir consumidores que compraram um imóvel com a área total menor do que a prometida. A decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso da imobiliária por entender que a vaga de garagem não entra na soma da área privativa do imóvel vendido.

De acordo com o entendimento da Corte, a vaga de garagem só deve ser considerada área comum de condomínio quando não se vincular a uma unidade residencial específica e não se destinar a uso exclusivo do proprietário, podendo ser utilizada por todos os condôminos.

Os proprietários do apartamento ajuizaram ação em Brasília pleiteando a restituição do valor pago pela compra do imóvel. Eles reclamavam que a área entregue era menor do que a acordada em contrato com a imobiliária. A empresa, por sua vez, respondeu que a área total compreendia o espaço do apartamento somando à vaga de garagem.

A imobiliária recorreut ao STJ sustentando ainda a mesma tese. O relator do processo, ministro Marcos Buzzi decidiu que os consumidores não foram informados de maneira suficiente. “Os compradores não foram devidamente informados de que a área total do imóvel correspondia à soma das áreas da unidade habitacional e da vaga de garagem, uma vez que a redação do contrato objeto da lide cria a expectativa, em qualquer pessoa que o lê, de que a área privativa prometida ao comprador se refere unicamente à área do apartamento.”

Para o magistrado, a empresa deveria ter sido mais transparente. “Embora seja possível, em tese, que se veicule anúncio publicitário informando como área total do imóvel à venda a soma das áreas do apartamento e da(s) vaga(s) de garagem, é absolutamente imprescindível que, nesse caso, a publicidade seja clara e inequívoca, de modo que os consumidores destinatários não tenham nenhuma dúvida quanto ao fato de que o apartamento, em si, possui área menor do que aquela área total anunciada.”