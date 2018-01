Idec oferece várias atividades no mês do consumidor

Tema abordado pelo Instituto nas exposições, nos debates e em oficinas é alimentação saudável

Para celebrar o 53.º Dia Mundial do Consumidor, comemorado no dia 15 de março, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) oferece debates, exposições e oficinas no mês de março com enfoque em alimentação saudável, tema da Consumers International

Veja o que ocorre nesta semana:

12 a 15/3 – Exposição Dicas & Direitos no Shopping West Plaza

As publicações de Dicas & Direitos trazem informações sobre diversos assuntos relacionados à Direito do Consumidor, como prazo para a troca de produtos; propaganda enganosa; portabilidade de carência em planos de saúde, entre outros.

No local, profissionais do Idec vão responder as dúvidas dos consumidores.

local: Shopping West Plaza(Avenida Francisco Matarazzo s/n, bairro Água Branca)

dia e horário: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h), entre os dias 12 e 15 de março, no 2.º Piso na passarela entre os blocos B/C.

12/3 – debate: “Rotulagem de alimentos – o que o Brasil precisa melhorar?”

Ana Paula Bortoletto (nutricionista do Idec) conversa com Francine Lima (Do campo à mesa), Cecília Cury (Campanha Põe no Rótulo) e Ana Carolina Fernandes (pesquisadora do Nuppre da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina) sobre como é a rotulagem de alimentos no Brasil.

Youtube – link será divulgado minutos antes do início do debate.

horário: 18h às 20h.

14/3 – Mini Oficina sobre rotulagem de alimentos – Feira de Orgânicos da Água Branca

A Nutricionista do Idec, Ana Paula Bortoletto vai “decifrar” com os participantes rótulos de diversos alimentos industrializados, além de explicar como funciona a regulamentação da atividade no Brasil e como o consumidor pode denunciar rótulos errados.

Local: Feira do Produtor Orgânico do Parque da Água Branca. Endereço: Av Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, São Paulo, SP. Gratuito.

Dia e horário: das 10h às 11h, dia 14/3.

Assista ao vídeo sobre a"> influência da mídia nas escolhas alimentares.