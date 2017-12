Idec oferece curso de orientação financeira

Palestra vai mostrar como fazer para evitar cair nas armadilhas do sistema financeiro



O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) vai realizar no dia 4 de dezembro um curso com dicas práticas para organizar o orçamento pessoal e planejar melhor a vida financeira.



O curso Seu bolso e Seus Direitos também vai informar quais são os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor , a fim de o consumidor evitar as armadilhas do sistema financeiro, como publicidade, tarifas, juros e cartões de crédito.

“O objetivo é fornecer mais instrumentos ao consumidor, para que ele possa saber como localizar a informação que precisa e usá-la a seu favor”, explica a economista Ione Amorim, responsável pelo curso.



“Vamos ensinar como usar uma planilha de orçamento doméstico na prática, apresentar estudos de caso para que o participante possa entender como ocorre o endividamento. O mais importante é fazê-lo entender em qual realidade ele está inserido, como a inflação impacta sua vida, por exemplo”, acrescenta.

Serviço:

Data: 4 de dezembro de 2014



Horário: das 14 h às 18h



Local: Auditório do Idec



Endereço: Rua Desembargador Guimarães, 21, Água Branca, São Paulo.

Valor: R$ 89 (desconto de 20% para associados do Idec)



Inscrições e informações: eventos@idec.org.br ou (11) 3874-215

Programação:

Qual é o meu perfil de consumidor

O que é ter consciência e disciplina financeira

Como planejar as minhas metas de vida financeiramente

As armadilhas do sistema financeiro, publicidade, tarifa, juros, cartões

O que eu preciso saber para utilizar o crédito a meu favor

Como utilizar a planilha de orçamento doméstico do Idec