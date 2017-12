Idec lança campanha ‘Tô sem água’

Instituto quer obter informações sobre a falta d’água e mapear regiões da cidade de São Paulo que sofrem com racionamento

Por Jerusa Rodrigues

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) pretende mapear os lugares na cidade que estão sofrendo com o abastecimento de água e cobrar explicações do governo e dos responsáveis pelo serviço.

O objetivo da campanha, lançada no dia 26 de junho, segundo a advogada do Idec Claudia Almeida, é reunir as informações de diferentes regiões abastecidas pelo Sistema Cantareira, para questionar esses períodos sem água aos órgãos responsáveis, já que o racionamento não foi instituído e confirmado pelo governo.

O serviço do instituto traz também orientações sobre o desconto na conta a quem cumprir as metas de redução de 20% do consumo; sobre o que fazer se faltar água; e dicas para o consumo sustentável.

Participe da campanha clicando aqui.

*Ilustração: reprodução da imagem da campanha do Idec