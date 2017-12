Idec divulga mapas de áreas onde pode faltar água

Não há como identificar os endereços exatos e horários do problema, diz o instituto

A Sabesp enviou na sexta-feira (24/10) ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) o mapa dos locais em que pode haver falta de água por causa da redução de pressão da rede.

O Idec defendia a liberação do mapa com base no Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Acesso à Informação, que regulamenta o direito de acesso a dados públicos.

Segundo o gerente técnico do Idec Carlos Thadeu de Oliveira, apesar de os dados serem imprecisos, é a primeira vez que a Sabesp reconhece publicamente que algumas zonas sofrem desabastecimento.

O usuário que não estiver nessas áreas do mapa e mesmo assim sofrer com falta de água tem mais elementos para exigir explicações da Sabesp, explica.

Em nota Sabesp negou que os mapas fossem das áreas com problemas no fornecimento de água e disse que encaminhou ao Idec, conforme solicitado, apenas a localização das válvulas redutoras de pressão.

Confira os locais em que a Sabesp apresenta como regiões críticas.

Denuncie ao Idec, caso sofra desabastecimento. Clique aqui.

*imagem da campanha To sem Água do Idec.