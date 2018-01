Idec divulga campanhas sobre o consumo elevado de sódio

As publicações têm o objetivo de educar e informar o consumidor sobre a necessidade de reduzir o consumo de sal

Para celebrar o 53.º Dia Mundial do Consumidor, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) promove neste mês diversas atividades. Entre os dias 16 a 22 de março, será discutido o consumo elevado de sódio pela população.

O consumo de sódio no Brasil, de 4,1 gramas por dia – 4,3 gramas por homens e 3,9 gramas pelas mulheres – é muito superior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2 gramas diárias.

No site do Idec haverá o lançamento do especial: “O sódio que você não vê”. O material tem o objetivo informar e educar o consumidor para a necessidade de reduzir o consumo de sal, alertando para a grande quantidade desse nutriente em produtos ultraprocessados.

Também nesta semana será divulgada a campanha “Fuja do Sódio Escondido” da Wash (Ação Global de Sal e Saúde – em tradução livre) e a Alass (Ação Latino Americana de Sal e Saúde). O tema deste ano é o “Sal e as Crianças”, focando nos alimentos ultraprocessados, como salgadinhos e congelados.

*imagem: reprodução de página do Idec