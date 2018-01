Idec abre inscrições para oficinas práticas sobre relações de consumo

Para comemorar os 24 anos do CDC (Código de Defesa do Consumidor), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) traz uma programação especial de orientação ao consumidor sobre seus direitos básicos nas principais relações de consumo

Em setembro, o CDC completa 24 anos, e para comemorar a data e orientar o consumidor sobre a utilização do código para soluções e prevenção dos problemas de consumo, o Idec abre inscrições para as oficinas práticas ‘Educando para o Consumo’.

Serão cinco oficinas, que abordarão temas de grande interesse dos consumidores, com exposição dos direitos e de questões práticas do dia a dia do cidadão, em linguagem acessível e abertas para o público geral. As oficinas abordarão temas como: direitos básicos nas relações de consumo, direitos em planos de saúde, nos serviços de telecomunicações, relação com os bancos e como avaliar os rótulos dos alimentos.

Segundo o Instituto, os temas escolhidos estão de acordo com as principais reclamações que aparecem frequentemente nos rankings dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou seja, são os problemas mais comuns enfrentados pelos cidadãos. “O Idec acredita que as oficinas serão um importante instrumento para auxiliar o consumidor a resolver os problemas que já enfrentam e também para prevenir conflitos futuros” afirma a coordenadora executiva do Idec, Elici Bueno.

As atividades serão ministradas pelos especialistas do Idec, na sede do Instituto. A primeira oficina sobre os ‘direitos básicos do consumidor’ acontecerá no dia 04/09. As inscrições são limitadas.

“Todos nós somos consumidores, compramos produtos e serviços o tempo inteiro, e somos sempre a parte mais vulnerável da relação, muitas vezes desconhecemos alguns dos nossos direitos. Portanto, é uma excelente oportunidade para adquirir conhecimento e lutar pelos nossos interesses”, completa Bueno.



Confira a programação completa das oficinas ‘Educando para o Consumo’

04/09 – Os direitos básicos do consumidor

18/09 – Os direitos do consumidor de planos de saúde

25/09 – Como desvendar os rótulos dos alimentos

02/10 – Bancos, como lidas com eles

09/10 – Seus direitos e os serviços de telefone, internet e Tv por assinatura



Período: 4, 18 e 25 de setembro e 2 e 9 de outubro de 2014

Horário: das 19h às 21h

Local: Auditório do Idec (Rua Desembargador Guimarães, 21, Água Branca, São Paulo, SP)

Vagas limitadas. Inscrições até 2 dias antes do início da Oficina de acordo com a disponibilidade.

Valor: R$ 50,00 por oficina (podem ser adquiridas individualmente)

Contatos para dúvidas e informações:

eventos@idec.org.br ou (11) 3874-2150.

Mais informações:

http://www.idec.org.br/mobilize-se/eventos

O Idec é uma associação de consumidores que não possui fins lucrativos. Promove, desde 1987, a educação, a conscientização e a defesa dos direitos do consumidor, por relações de consumo mais justas. Sem vínculos com governos, partidos políticos ou empresas, mantém sua independência pela contribuição de pessoas físicas. Membro da Consumers International e integrante do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais.