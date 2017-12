HSBC pede documento que não existe para liberar seguro de vida

Diana Ferraz tenta há um mês receber o seguro de vida que sua mãe pagou durante anos por meio do banco HSBC. Ela e mais três irmãos já entregaram todos os documentos solicitados, no entanto a empresa exige uma carta concessão da aposentadoria do INSS, mas a sua mãe não era aposentada.

O HSBC informou que entrou em contato com a cliente e prestou os esclarecimentos necessários referentes ao seguro de vida da empresa. Diana confirmou que o banco a procurou e a situação foi resolvida.

Reclamação do leitor: “Minha mãe pagou um seguro de vida do HSBC por anos e no mês passado, infelizmente, veio a falecer. Somos em quatro filhos e o HSBC me pediu um monte de documentos que já foram entregues. Agora estão exigindo uma Carta Concessão Aposentadoria INSS. Já fui por várias vezes no INSS e eles me falaram que ela não era aposentada, então não tem como me fornecer uma carta concessão aposentadoria INSS. O único documento que eles me forneceram foram as planilhas dos benefícios que mãe recebia e que já foram entregues. O HSBC faz de tudo pra você nunca receber o seguro de vida de seus familiares.”

Resposta da empresa: “O HSBC informa que prestou esclarecimentos referente ao Seguro de Vida para a reclamante.”

