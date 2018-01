Hospital São Luiz cobra indevidamente por exames três anos depois

Rafaela Prieto foi submetida a uma cirurgia de apendicite em 2013 e todos os custos foram pagos na ocasião por ela e pelo plano de saúde. Após mais de três anos, ela recebeu uma ligação cobrando por exames realizados na época.

Em resposta à reportagem do Estadão, o Hospital São Luiz afirma que esclareceu a questão com a leitora e a cobrança foi cancelada.

Reclamação da leitora: “Em fevereiro de 2013 fiz uma cirurgia de emergência de apendicite no Hospital São Luiz do Itaim, paga pelo convênio médico que eu tinha na época, Usisaúde. Em dois dias tive alta médica e, na época, o hospital me cobrou pela instrumentadora da cirurgia (150 reais). Pago no mesmo momento. Hoje, 3 anos e meio depois deste episódio, recebo uma ligação abusiva de uma empresa de cobrança falando que estou devendo exames feitos na época, que não foram pagos pelo convênio. A atendente da empresa de telemarketing ainda teve a coragem de dizer que se eu não pagasse, ia correr juros. Mas se eu não paguei isso na época, em fevereiro de 2013, e nunca fui cobrada, vai começar a correr juros agora ou está correndo e nunca fui avisada? Como isso é possível?”

Resposta da empresa: “O hospital informa que entrou em contato com a sra. Rafaela Prieto para esclarecimentos e a questão apresentada foi solucionada.”

Comentário da leitora: “Eles me ligaram para informar que a cobrança foi cancelada e o caso, encerrado.”

