Hospital cancela curso de gestantes com 30 casais aguardando na sala

José Rubens se inscreveu para um curso de gestantes com sua mulher, no Hospital e Maternidade Santa Joana. Eles já haviam pago quando, no dia em que seria administrado, o curso foi cancelado.

O hospital lamentou e entrou em contato com todos os inscritos oferecendo a devolução do dinheiro ou uma nova data para a realização.

Reclamação do leitor: “Eu e minha esposa nos inscrevemos para o curso de gestantes do Hospital e Maternidade Santa Joana, pagando antecipadamente. Minha esposa está na 34ª semana de gravidez e deixamos programado para a única data que ela tem disponível antes da data prevista para o parto. Desmarcamos vários compromissos após a confirmação pelo próprio hospital Santa Joana. Quando já esperavam outros 30 casais aproximadamente, entrou uma senhora comunicando a todos que o curso estava cancelado devido a problemas “muito graves”. Até onde pudemos entender, o curso foi cancelado pois o sistema de mídia não estava funcionando. Que falta de respeito ao cliente! Não pelo dinheiro ou tempo gasto, mas pelo pouco caso com as gestantes que lá estavam.”

Resposta da empresa: “O Hospital e Maternidade Santa Joana lamenta pelo ocorrido e informa que ministra o curso de orientações a casais e gestantes há mais de 30 anos e durante este período nunca houve qualquer ocorrência. No dia, pontualmente, ocorreu uma indisponibilidade técnica inesperada, provavelmente ocorrida pelas constantes chuvas, que impossibilitou a apresentação do curso de gestantes. O setor de Relacionamento da Maternidade prontamente entrou em contato com todos os inscritos se desculpando pelo ocorrido e facultando a opção de reagendamento do curso ou a devolução dos valores.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.